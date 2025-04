Thesocialpost.it - Incidente sulla Romea, morti 3 ferraresi: chi sono le vittime

Unterribile è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 15, lungo la strada, all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo, in provincia di Padova. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita in un violento scontro tra un camion e una Renault Scenic. Secondo le prime ricostruzioni, l’ha coinvolto un camion carico di legnami, condotto da un uomo di 54 anni residente a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, e un’auto con tre occupanti provenienti dalla provincia di Ferrara.LePaolo Tagliaferri, 58 anni, Pietro D’Egidio, 57 anni, e Pasquale Spagnolo, 53 anni, tutti e tre residenti nella provincia di Ferrara, e Poggio Renatico. Due dellemorte sul colpo, mentre la terza è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale.