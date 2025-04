Incidente sulla Panoramica motociclista ferito | traffico lungo l' arteria

Incidente nel pomeriggio lungo la via Nuova Panoramica dello Stretto in direzione sud poco prima della chiesa di San Gabriele. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una moto. A finire per terra il conducente del mezzo a due ruote rimasto ferito nell'impatto. Sul posto. Messinatoday.it - Incidente sulla Panoramica, motociclista ferito: traffico lungo l'arteria Leggi su Messinatoday.it nel pomeriggiola via Nuovadello Stretto in direzione sud poco prima della chiesa di San Gabriele. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una moto. A finire per terra il conducente del mezzo a due ruote rimastonell'impatto. Sul posto.

