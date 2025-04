Incidente sul Raccordo scontro tra veicoli Quattro i feriti

Incidente sul Grande Raccordo anulare, dove sono rimasti coinvolti Quattro vetture. Secondo quanto appreso, al momento risulterebbero Quattro persone ferite. I veicoli, nell'impatto che si è verificato per cause in corso di accertamento nel pomeriggio di martedì 8 aprile, hanno occupato la parte.

