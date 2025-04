Incidente stradale abbatte la vetrata dell’attività commerciale | danni in serie

Incidente stradale autonomo si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, martedì 8 aprile. Un uomo a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo della propria autovettura, impattando contro la vetrata del Caffè Commercio situato in via degli Artigiani. Sul posto si sono portati. Ternitoday.it - Incidente stradale, abbatte la vetrata dell’attività commerciale: danni in serie Leggi su Ternitoday.it Unautonomo si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, martedì 8 aprile. Un uomo a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo della propria autovettura, impattando contro ladel Caffè Commercio situato in via degli Artigiani. Sul posto si sono portati.

Incidente stradale, abbatte la vetrata dell’attività commerciale: danni in serie. Esce di strada e abbatte un palo tra Cassano e Gallarate. Fano, urtato autocarro di bottiglie: strada invasa da cocci di vetro e cassette in plastica. Terni: incidente in viale Turati. Auto abbatte palo e si ribalta. Auto abbatte segnali stradali e si ribalta, distruggendosi: rocambolesco incidente in pieno centro. Auto esce di strada e abbatte un albero: traffico bloccato. Ne parlano su altre fonti

Esce di strada e abbatte un palo tra Cassano e Gallarate - Incidente stradale in via Ristori, tra il rione Cedrate di Gallarate e Cassano Magnago: il guidatore di un’auto, per ragioni da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, che ha abbattuto palo ... (varesenews.it)

Abbatte il semaforo con l'auto e poi tenta la fuga, rintracciato grazie ai testimoni - è uscita di strada in maniera violenta, andando a impattare contro un semaforo posizionato nell’aiuola spartitraffico. L’urto ha provocato il piegamento del supporto del segnale luminoso e danni ... (vicenzatoday.it)