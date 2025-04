Incidente mortale a Chieti oggi l’autopsia su Francesco Canale

oggi, 8 aprile, l’autopsia sul corpo di Francesco Canale, il trentunenne residente a Villa Raspa di Spoltore, rimasto vittima di un tragico Incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Chieti.Il giovane ha perso la vita lungo via Aterno, nelle immediate vicinanze. Chietitoday.it - Incidente mortale a Chieti, oggi l’autopsia su Francesco Canale Leggi su Chietitoday.it È prevista per la giornata di, 8 aprile,sul corpo di, il trentunenne residente a Villa Raspa di Spoltore, rimasto vittima di un tragicostradale avvenuto venerdì scorso a.Il giovane ha perso la vita lungo via Aterno, nelle immediate vicinanze.

Chieti, schianto contro camion di rifiuti: motociclista muore a 32 anni - Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio in zona Brecciarola, lungo via Aterno (tra i territori di Manoppello e Chieti Scalo). Lo scontro ... (msn.com)

Si schianta contro un furgone dei rifiuti mentre prova la moto - Un 32enne di Spoltore ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Aterno, a Chieti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto quando, per cause in corso di a ... (rainews.it)

Tragico incidente a Chieti: è Francesco Canale la vittima, scontrato con il camion dei rifiuti - Francesco Canale, 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre guidava una motocicletta Kawasaki a Chieti. (41esimoparallelo.it)