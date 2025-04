Incidente Milano donna 29enne investita da motociclista mentre attraversava la strada morta al Niguarda dopo arresto cardiaco

Una donna di 29 anni è stata travolta da un motociclista mentre stava attraversando la strada tra viale Toscana e via Bazzi. Trovata in arresto cardiaco, è morta al Niguarda. Una moto ha investito una donna di 29 anni mentre stava attraversando la strada, a piedi, tra viale Toscana e via Bazzi

