Incidente in viale Ugo Foscolo il direttore di Salento in Tasca in codice giallo

LECCE – Unsi è verificato intorno alle 15 in, sulla carreggiata interna, all'intersezione con via Deledda, piccola bretella che unisce via Argento alla circonvallazione.A seguito di una collisione avvenuta all'interno della corsia preferenziale (come si vede dalla.

