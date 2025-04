Incidente a Monza ragazzo di 11 anni finisce in ospedale

anni è stato investito a Monza, in via San Martino 4, nei pressi della scuola media Confalonieri.Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi, che ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Secondo quanto la. Monzatoday.it - Incidente a Monza, ragazzo di 11 anni finisce in ospedale Leggi su Monzatoday.it Intorno alle 9 di questa mattina, martedì 8 aprile, un ragazzino di 11è stato investito a, in via San Martino 4, nei pressi della scuola media Confalonieri.Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi, che ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Secondo quanto la.

Desio, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza. Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia. Incidente stradale, travolto un ragazzino di 14 anni. Travolto un ragazzino di 14 anni nel pieno centro di Monza: si indaga sull’incidente. Incidente in bici a Desio: morto ragazzino di 15 anni. Incidente con cinque giovani coinvolti a Carugo: morto un 17enne, un ferito grave ricoverato a Monza. Ne parlano su altre fonti

Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - I carabinieri di Monza stanno indagando e la procura brianzola ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Da una verifica delle immagini di videosorveglianza, sembra che non ci fossero altri mezzi ... (tg24.sky.it)

Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia - Le telecamere della zona non hanno registrato il passaggio di alcun mezzo che potrebbe averlo investito. La strada sterrata dove è accaduta la tragedia viene usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluz ... (msn.com)

Ragazzo di 15 anni cade dalla bici e muore in Brianza - La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni, caduto ieri pomeriggio a Desio (Monza), mentre era in sella alla sua bicicletta, in via De Santi ... (msn.com)