Incidente a Milano travolta da un motociclista mentre attraversa la strada | gravissima

Una donna di 29 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda dopo essere stata travolta da un motociclista mentre attraversava via Carlo Bazzi a Milano nella mattinata di martedì 8 aprile. Le sue condizioni sono gravi. Tutto è accaduto poco prima delle 8.30.

