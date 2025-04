Incidente a Japigia | scontro tra due auto in via Caldarola

Incidente nel pomeriggio su via Caldarola, al quartiere Japigia. Nello scontro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Loiacono, sono rimaste coinvolte due auto. Si tratta di un'intersezione spesso teatro di incidenti. Non è noto al momento se ci siano feriti. Sul posto è comunque intervenuta. Baritoday.it - Incidente a Japigia: scontro tra due auto in via Caldarola Leggi su Baritoday.it nel pomeriggio su via, al quartiere. Nello, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Loiacono, sono rimaste coinvolte due. Si tratta di un'intersezione spesso teatro di incidenti. Non è noto al momento se ci siano feriti. Sul posto è comunque intervenuta.

Incidente a Japigia: scontro tra due auto in via Caldarola. Scontro tra furgone e moto in via Oberdan: 17enne in prognosi riservata. Incidente in via Caldarola, scontro tra due auto: una si ribalta dopo l'impatto. Tremendo scontro tra vetture su viale Japigia: conducenti soccorsi. Bari, schianto nella notte a Japigia: muore 20enne in sella a una moto. Mattinata di incidenti a Bari: sulla statale 16 traffico bloccato da Japigia verso il centro. Ne parlano su altre fonti

Incidente a Japigia: scontro tra due auto in via Caldarola - Incidente nel pomeriggio su via Caldarola, al quartiere Japigia. Nello scontro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Loiacono, sono rimaste coinvolte due auto. Si tratta di un'intersezione ... (baritoday.it)

Mattinata di incidenti a Bari: sulla statale 16 traffico bloccato da Japigia verso il centro - Un sinistro stradale avvenuto in direzione nord all'altezza dell'uscita per l'autostrada ha causato code e rallentamenti. Un'altra collisione è avvenuta in via Bitritto, nei pressi della Birra Peroni ... (baritoday.it)