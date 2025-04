Ilgiorno.it - Incidente a Bellano, da Hong Kong per il giro del lago in moto: 25enne si schianta in galleria sulla Statale 36

(Lecco), 8 aprile 2025 – Le vacanze di unciclista disuldi Como si sono bruscamente interrotte in unadella36. Il centauro, undiappunto, in unadella Superstrada tra Dervio esi èto prima contro il marciapiede della banchina stradale, poi contro un paletto. Gravi le conseguenze per lui, ricoverato d'urgenza in ospedale, e per la sua, distrutta. L'L'è successo ieri pomeriggio verso le 17 in carreggiata nord, verso da Lecco verso Colico. L'hese, in Italia per una soggiorno nel Belpaese, stava effettuano ildeldi Como in, un classico immancabile per tutti gli appassionati diri a due ruote. Mentre affrontava laDervio, tra Bellamo e Dervio, ha però impattato prima contro il cordolo della banchina del tunnel, poi contro un paletto.