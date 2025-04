Inchiesta su Leo La Russa | chiesta archiviazione per stupro ma resta l’accusa di revenge porn

archiviazione per le accuse di violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, indagati dopo la denuncia presentata da una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Contestualmente, è stata disposta la chiusura delle indagini per la vicenda collegata al revenge porn, per cui si profila una richiesta di rinvio a giudizio.Leggi anche: Leonardo La Russa, spuntano i video del presunto stuproDalla discoteca Apophis alla querelaI fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La ragazza, allora ventiduenne, incontra Leonardo La Russa all’Apophis, nota discoteca milanese. Dopo aver bevuto un drink offertole dal giovane, si risveglia il mattino seguente nella casa della famiglia La Russa, nuda nel letto accanto all’amico. Thesocialpost.it - Inchiesta su Leo La Russa: chiesta archiviazione per stupro, ma resta l’accusa di revenge porn Leggi su Thesocialpost.it La procura di Milano ha chiesto l’per le accuse di violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache Lae Tommaso Gilardoni, indagati dopo la denuncia presentata da una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Contestualmente, è stata disposta la chiusura delle indagini per la vicenda collegata al, per cui si profila una ridi rinvio a giudizio.Leggi anche: Leonardo La, spuntano i video del presuntoDalla discoteca Apophis alla querelaI fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La ragazza, allora ventiduenne, incontra Leonardo Laall’Apophis, nota discoteca milanese. Dopo aver bevuto un drink offertole dal giovane, si risveglia il mattino seguente nella casa della famiglia La, nuda nel letto accanto all’amico.

