Incendio sulla tangenziale a Milano | camion distrutto dalle fiamme

camion è stato avvolto dalle fiamme in tangenziale a Milano. L'Incendio, sulla tangenziale Esterna nei pressi dell'uscita di Pessano Con Bornago, è scoppiato attorno alle 14 di martedì.L'Incendio di un camion in tangenziale: videoIl rogo ha distrutto il tir e provocato un'alta colonna. Milanotoday.it - Incendio sulla tangenziale a Milano: camion distrutto dalle fiamme Leggi su Milanotoday.it Unè stato avvoltoin. L'Esterna nei pressi dell'uscita di Pessano Con Bornago, è scoppiato attorno alle 14 di martedì.L'di unin: videoIl rogo hail tir e provocato un'alta colonna.

