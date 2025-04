Incendio sul Lungosabato | sollecitato lo sgombero dei residenti ordinanza per chiusura finestre

Lungosabato Bacchelli, si rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo sgombero, al fine di tutelarne l’incolumità, dei residenti negli appartamenti che sono localizzati nei due stabili direttamente interessati dalle fiamme. La postura dei residenti in questi condomini è stata estremamente responsabile e collaborativa.Ai residenti nei condomini contermini, nel raggio di 500 metri, è stato ingiunto, con ordinanza sindacale ad horas, di chiudere le finestre e le serrande, per evitare i danni derivanti dall’esposizione al fumo. La zona interessata dal rogo è stata delimitata, con interdizione all’accesso.Sul posto operano pattuglie dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Anteprima24.it - Incendio sul Lungosabato: sollecitato lo sgombero dei residenti, ordinanza per chiusura finestre Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito sito sulBacchelli, si rende noto che è stato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo, al fine di tutelarne l’incolumità, deinegli appartamenti che sono localizzati nei due stabili direttamente interessati dalle fiamme. La postura deiin questi condomini è stata estremamente responsabile e collaborativa.Ainei condomini contermini, nel raggio di 500 metri, è stato ingiunto, consindacale ad horas, di chiudere lee le serrande, per evitare i danni derivanti dall’esposizione al fumo. La zona interessata dal rogo è stata delimitata, con interdizione all’accesso.Sul posto operano pattuglie dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.

Incendio sul Lungosabato: sollecitato lo sgombero dei residenti, ordinanza per chiusura finestre. Incendio a Santa Maria degli Angeli, sollecitato lo sgombero dei residenti nei due stabili interessati. Ordinanza per chiusura finestre e serrande. Ne parlano su altre fonti

Incendio a Santa Maria degli Angeli, sollecitato lo sgombero dei residenti nei due stabili interessati. Ordinanza per chiusura finestre e serrande - In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di Lungosabato Bacchelli, ilComune di Benevento rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo sgombero, al f ... (ntr24.tv)

Incendio a Benevento, deposito di un negozio sanitario in fiamme - Attimi di paura intorno alle 17 di questo pomeriggio nel quartiere Santa Maria degli Angeli, dove un violento incendio è divampato all’interno di un deposito appartenente a una ... (msn.com)