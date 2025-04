Incendio in una palazzina | dentro bimbo e nonno tra i soccorritori anche la famosa cantante italiana

Incendio devastante è scoppiato in un edificio di via Giovanni Branca, all’incrocio con via Pietro Querini, verso le 18. Le fiamme furiose e il fumo denso hanno costretto molti residenti a evacuare l’edificio in fretta, cercando di evitare l’inalazione di fumi tossici. Il fuoco ha colpito principalmente il quarto e il quinto piano dell’edificio. Secondo rapporti preliminari, l’Incendio è iniziato da una caldaia situata su un balcone al quinto piano, diffondendosi rapidamente agli appartamenti vicini e ai piani inferiori. Le operazioni di evacuazione sono state avviate immediatamente con l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Le cause esatte dell’Incendio restano da determinare.Leggi anche: Ilaria scomparsa da giorni, poco fa la terribile scoperta: come l’hanno ritrovataEvacuazione e soccorsiTra i residenti in fuga, un bambino è stato portato in salvo dal nonno prima che il fumo avvolgesse completamente le scale interne. Tvzap.it - Incendio in una palazzina: dentro bimbo e nonno, tra i soccorritori anche la famosa cantante italiana Leggi su Tvzap.it Social. Un pomeriggio di terrore ha colpito il quartiere di Testaccio quando undevastante è scoppiato in un edificio di via Giovanni Branca, all’incrocio con via Pietro Querini, verso le 18. Le fiamme furiose e il fumo denso hanno costretto molti residenti a evacuare l’edificio in fretta, cercando di evitare l’inalazione di fumi tossici. Il fuoco ha colpito principalmente il quarto e il quinto piano dell’edificio. Secondo rapporti preliminari, l’è iniziato da una caldaia situata su un balcone al quinto piano, diffondendosi rapidamente agli appartamenti vicini e ai piani inferiori. Le operazioni di evacuazione sono state avviate immediatamente con l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Le cause esatte dell’restano da determinare.Leggi: Ilaria scomparsa da giorni, poco fa la terribile scoperta: come l’hanno ritrovataEvacuazione e soccorsiTra i residenti in fuga, un bambino è stato portato in salvo dalprima che il fumo avvolgesse completamente le scale interne.

Incendio a Milano in via Fatima, 16 persone in ospedale tra cui disabili e bambini: grave un 53enne. Incendio nel garage, a fuoco un'auto. Salvato neonato di 20 giorni. Saviano, crolla una palazzina con dentro una famiglia. Morti due bambini, si scava tra le macerie. Allarme nella notte in un appartamento a Torino Crocetta: piccolo incendio, due bambini trasportati in ospedale. Incendio nelle case popolari, 9 intossicati (due sono bambini): il fumo ha invaso le scale bloccando dentro ca. Francia: incendio doloso in un condominio a Nizza, 7 morti, 3 sono bambini. Ne parlano su altre fonti

Rimini, incendio in palazzina: 2 morti e decine di persone evacuate - (Adnkronos) - Due persone, un uomo e una donna, sono morte in un incendio scoppiato questa sera in un appartamento di una palazzina a Rimini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato ... (msn.com)

Incendio ad Eboli, a fuoco palazzina disabitata: vigili del fuoco a lavoro - L'incendio sarebbe doloso e ignoti hanno appiccato il fuoco al tetto dopo essersi introdotti nella palazzina disabitata in zona Serracapilli. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo ... (ilmattino.it)

Incendio in una palazzina a Bologna, ventuno intossicati - L'incendio ha interessato un'intera palazzina e sarebbe scaturito da una presa elettrica. La polizia e i vigili del fuoco hanno portato in salvo tutti gli occupanti dell'edificio che sono stati ... (ansa.it)