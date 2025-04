Incendio in un appartamento a Testaccio evacuato palazzo | 12 intossicati salvato bambino di un anno

Incendio scoppiato poco dopo le 19 di oggi a Testaccio, in via Giovanni Branca. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Leggi su Fanpage.it Dodici persone sono rimaste intossicate in unscoppiato poco dopo le 19 di oggi a, in via Giovanni Branca. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

Paura a Testaccio per un incendio in appartamento. ?Roma, incendio a Testaccio: il rogo scoppiato al quinto piano di un appartamento. Messa in salvo una famiglia. Incendio in un appartamento a Testaccio, evacuato palazzo: 12 intossicati, salvato bambino di un anno. Paura a Testaccio per un incendio in appartamento: bimbo messo in salvo dal nonno. Roma: incendio a Testaccio, in corso evacuazione 3 piani palazzo. Roma: paura per l'incendio a Testaccio, residenti salvati dalla finestra con un'autoscala - video. Ne parlano su altre fonti

Incendio in un appartamento a Testaccio, evacuato palazzo: 12 intossicati, salvato bambino di un anno - Dodici persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato poco dopo le 19 di oggi a Testaccio, in via Giovanni Branca ... (fanpage.it)

Incendio in un palazzo a Testaccio a Roma: due giovani bloccati al sesto piano, salvati con l'autoscala dai pompieri - Fiamme in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Giovanni Branca in zona Testaccio a Roma. Sul posto vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio e la polizia. Una nube di fumo s ... (video.corriere.it)

Paura a Testaccio per un incendio in appartamento - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)