Incendio in tangenziale camion in fiamme a Pessano con Bornago

Incendio sulla tangenziale Esterna di Milano. Un camion è stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di martedì 8 aprile, all'altezza dell'uscita di Pessano con Bornago. Il rogo è scoppiato attorno alle 14 e nessuno, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'Incendio. Monzatoday.it - Incendio in tangenziale, camion in fiamme a Pessano con Bornago Leggi su Monzatoday.it sullaEsterna di Milano. Unè stato avvolto dallenel pomeriggio di martedì 8 aprile, all'altezza dell'uscita dicon. Il rogo è scoppiato attorno alle 14 e nessuno, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'

Incendio in tangenziale, camion in fiamme a Pessano con Bornago.

