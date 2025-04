Anteprima24.it - Incendio in attività sul Lungosabato Bacchelli, vigili al lavoro da ore: chiuse strade d’accesso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn vastoche ha colpito un deposito commerciale situato in via, a Benevento, ha provocato una enorme nube di fumo nero ancora ben visibile in città. Nonostante il rogo sia stato domato, non e ancora estinto del tutto.Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono infatti ancora in corso e vedono il continuo impegno delle squadre deidel Fuoco, che stanno lavorando senza sosta. L’, che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, ha subito attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti. Ha causato danni alla struttura colpita e ha generato una situazione di allerta a causa dei fumi emessi. La Polizia Municipale intervenuta sul posto ha temporaneamente chiuso ledi accesso e di uscita, in particolare tra viae parte di via Napoli, per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.