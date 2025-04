Incendio e paura al Golf club

Incendio al Golf club di Monte San Pietro, pochi passi da Nova Ponente. Ad andare a fuoco è stato un casottino in legno, dove erano tenute mazze da Golf e attrezzature; sono ancora in fasi di chiarimento le origini del rogo. Trentotoday.it - Incendio e paura al Golf club Leggi su Trentotoday.it Nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 8 aprile, è scoppiato unaldi Monte San Pietro, pochi passi da Nova Ponente. Ad andare a fuoco è stato un casottino in legno, dove erano tenute mazze dae attrezzature; sono ancora in fasi di chiarimento le origini del rogo.

?? Incendio e paura al Golf club del paese. Montagna: paura per una Golf in fiamme. Un'altra Volkswagen Golf in fiamme nel quartiere Bellavista - VIDEO. Paura all'ospedale di Olbia per un incendio nel vano scale. Incendio allo Sheraton Parco de' Medici: pullman turistico distrutto dalle fiamme. Paura a bordo, l'auto prende fuoco in marcia: salvi in due. Ne parlano su altre fonti

Incendio al golf club di Monte San Pietro - Un edificio in legno utilizzato per conservare le mazze da golf è andato a fuoco nella notte. L'incendio potrebbe essere stato provocato da una batteria surriscaldata ... (rainews.it)

La paura sbarca a Wall Street, ma Lui gioca a golf - Usa (Commenti) Il terzo giorno di caduta verticale delle borse ha trasformato i titoli dei giornali americani in cronaca monotematica dell’implosione economica. Primo fra tutti il Wall Street Journal, ... (ilmanifesto.it)

Notte di fuoco a Porto Empedocle: auto in fiamme - Notte di paura in via Bologna, a Porto Empedocle, dove un incendio ha distrutto un'automobile e danneggiato altre due vetture, oltre alla saracinesca di un garage. L'episodio, avvenuto nelle prime ore ... (scrivolibero.it)