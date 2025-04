Thesocialpost.it - “Incastrato tra le lamiere”. Incidente spaventoso in Italia

Unstradale ha creato preoccupazione oggi, 8 aprile, attorno alle 08:40, quando per cause ancora da accertare, un’auto e un camion si sono scontrati lateralmente.L’è avvenuto lungo la strada statale del Brennero, nei pressi della zona artigianale nord di Ora, in Alto Adige. Il conducente dell’auto è rimasto intrappolato tra lee, per estrarlo, è stato necessario l’intervento delle pinze idrauliche.I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, salvando la persona nell’auto e provvedendo alla messa in sicurezza sia dei veicoli coinvolti che dell’area circostante l’.Il ferito è stato inizialmente assistito dal personale di soccorso e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.L'articolo “tra le”.