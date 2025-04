Ilpescara.it - Inaugurato il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara a Manoppello [VIDEO]

Leggi su Ilpescara.it

In via Sagittario a, lungo la statale 5 Tiburtina Valeria, si è tenuta questa mattina, 8 aprile, la cerimonia di inaugurazione del cantiere per ilrio tra l’Interporto d’Abruzzo die Scafa.All'evento di presentazione hanno partecipato il presidente.