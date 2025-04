In viaggio con le pietre dure | torna il laboratorio per famiglie con bambini al Museo delle Cappelle Medicee

torna al Museo delle Cappelle Medicee - sabato 19 e 26 aprile alle ore 16 - il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. L’appuntamento, gratuito, accompagna i più piccoli alla scoperta delle rare pietre semipreziose che decorano la. Firenzetoday.it - In viaggio con le pietre dure: torna il laboratorio per famiglie con bambini al Museo delle Cappelle Medicee Leggi su Firenzetoday.it al- sabato 19 e 26 aprile alle ore 16 - ildidattico "Incon le", dedicato aie ragazzi dagli 8 ai 10 anni. L’appuntamento, gratuito, accompagna i più piccoli alla scopertararesemipreziose che decorano la.

Firenze, al Museo delle Cappelle Medicee torna il laboratorio per bambini. Giornate Europee del Patrimonio 2024 ai Musei del Bargello di Firenze. Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate all'Accademia, ai musei del Bargello e all'Opificio delle Pietre Dure. Il viaggio della vita: al via Homo Faber con la direzione creativa di Guadagnino. Viaggio a Firenze. Le botteghe delle artigiane da scoprire. Il tempo del viaggio: le foto dell’evento estate 2024. Ne parlano su altre fonti

Firenze, al Museo delle Cappelle Medicee torna il laboratorio per bambini - Il 19 e il 26 aprile le famiglie con bambini dagli 8 ai 10 anni potranno prendere parte all’appuntamento gratuito che accompagna i bambini alla scoperta delle rare pietre semipreziose che decorano la ... (msn.com)

In viaggio con le pietre dure: il laboratorio per famiglie con bambini al Museo delle Cappelle Medicee - Doppio appuntamento al Museo delle Cappelle Medicee, sabato 19 e 26 aprile alle ore 16, con il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. (055firenze.it)

Opificio Pietre Dure, torna a splendere il Gonfalone dell'Aquila - Dopo il sisma fu accolto dal Museo Paludi di Celano fino al 2013 quando, grazie all'Abi, fu affidato all'Opificio delle Pietre Dure dove il restauro si è concluso nel 2015. (msn.com)