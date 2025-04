In quattro contro uno per una rapina | un 41enne viene prima accoltellato ad una gamba e quindi privato del portafoglio Bottino da 280 euro Indagano i carabinieri di Cori

quattro persone: sottratti contanti con la forzaAttimi di paura questa mattina a Cori, in provincia di Latina, dove un cittadino di origine bangladese di 41 anni è stato vittima di una violenta rapina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un gruppo composto da quattro individui, uno dei quali lo ha colpito con un’arma da taglio prima di sottrargli il portafoglio.Una coltellata alla gamba per impossessarsi del denaroL’aggressione, avvenuta poco prima della segnalazione al numero unico d’emergenza 112, si è consumata in pochi istanti. Uno dei rapinatori ha sferrato un fendente alla gamba del malcapitato, costringendolo a consegnare il portafoglio contenente 280 euro in contanti. Dopo il colpo, i quattro si sono dati alla fuga disperdendosi tra le strade vicine. Dayitalianews.com - In quattro contro uno per una rapina: un 41enne viene prima accoltellato ad una gamba, e quindi privato del portafoglio. Bottino da 280 euro. Indagano i carabinieri di Cori Leggi su Dayitalianews.com Assalito in pieno centro dapersone: sottratti contanti con la forzaAttimi di paura questa mattina a, in provincia di Latina, dove un cittadino di origine bangladese di 41 anni è stato vittima di una violenta. Secondo quanto ricostruito dai, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un gruppo composto daindividui, uno dei quali lo ha colpito con un’arma da tagliodi sottrargli il.Una coltellata allaper impossessarsi del denaroL’aggressione, avvenuta pocodella segnalazione al numero unico d’emergenza 112, si è consumata in pochi istanti. Uno deitori ha sferrato un fendente alladel malcapitato, costringendolo a consegnare ilcontenente 280in contanti. Dopo il colpo, isi sono dati alla fuga disperdendosi tra le strade vicine.

