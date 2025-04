Un caso estremamente grave e complesso che però, grazie all’intervento di un team multidisciplinare, i medici del Policlinico disono riusciti a trattare in varie fasi arrivando infine a salvare la vita al 60enne con l’asportazione della massa tumorale.

In ospedale in gravi condizioni, aveva un tumore di 5kg che occupava oltre metà dell’addome: salvato a Bari.

24enne muore durante un intervento. Era arrivato in gravi condizioni nella notte.

Oliviero Toscani è in ospedale. Il fotografo ricoverato in gravi condizioni a Cecina.

Alessandria, accoltellato in centro: 35enne portato in ospedale in gravi condizioni - LaPresse.

Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cecina: il fotografo ha l'amiloidosi.

Oliviero Toscani è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale: “Non ho paura della morte, basta….