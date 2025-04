In Erasmus a Piacenza studenti e insegnanti francesi in municipio

studenti e insegnanti d'Oltralpe sono ospiti infatti, fino al 17 aprile, dell'istituto Tramello - Cassinari, nell'ambito di un progetto Erasmus dedicato. Una delegazione della scuola francese "Maison Familiale Rurale" di Sainte Florine, località nei pressi di Clermont Ferrand a Palazzo Mercanti.

