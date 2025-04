Secoloditalia.it - In Cina «il maggior numero di esecuzioni capitali al mondo». Ma non ditelo ai “pechinesi” d’Italia

Dati esatti non ce ne sono, ma per Amnesty international non ci sono dubbi sul fatto che la «rimane il paese che ha effettuato ildial». L’indicazione è contenuta nel rapporto annuale della Ong sullenel, quantificate in 1.518, al netto delle «migliaia di persone che molto probabilmente sono state giustiziate in». In Italia il rapporto assume un particolare connotato politico alla luce del caso dazi, vista la tentazione di alcuni di proporre Pechino come soluzione privilegiata alla necessaria diversificazione dei mercati. In chiave, va da sé, antigovernativa.In«ildial»È il caso, per esempio, di Giuseppe Conte, che in queste giornate così difficili, mentre il governo è impegnato a trovare una soluzione pragmatica e sostenibile sia da punto di vista economico che dal punto di vista politico-diplomatico, va recriminando sul fatto che Meloni, «per fare una cortesia a Biden, da patriota irresponsabile, ha strappato quell’accordo con la