In carcere da pochi giorni per maltrattamenti in famiglia si toglie la vita a Cuneo

Repubblica.it - In carcere da pochi giorni per maltrattamenti in famiglia, si toglie la vita a Cuneo Leggi su Repubblica.it Un detenuto italiano di 44 anni si impicca. Denuncia del Sappe. Agente colpito con un bastone a Torino

