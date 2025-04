Unlimitednews.it - In calo il reddito delle famiglie ma migliorano i conti pubblici

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2024 ildisponibileè diminuito sia in termini nominali che reali. Ha subìto unanche la propensione al risparmio, pur rimanendo significativamente più alta rispetto al periodo pre-Covid. Lo rende noto l’Istat. Le società non-finanziarie hanno sperimentato il sestocongiunturale della quota di profitto, che già a metà anno era scesa sotto i livelli del 2019. Per contro, il tasso di investimento, dopo otto trimestri in riduzione, è cresciuto su base annua.. Il saldo primario è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 4,1%, in netto aumento rispetto al -2,8% del quarto trimestre del 2023. La pressione fiscale è stata pari al 50,6%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.