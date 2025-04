In bici al lavoro fino a 50 euro al mese a Ravenna | come ottenerle gli incentivi

Ravenna, 8 aprile 2025 – Prende il via a Ravenna ‘Bike to Work’, progetto finalizzato a favorire gli spostamenti casa/lavoro utilizzando la bicicletta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede l'assegnazione di incentivi ai lavoratori dipendenti di aziende o enti pubblici e privati, dotati di Mobility Manager e di Piano degli Spostamenti Casa lavoro, che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e viceversa. Condizioni e incentivi del progetto Gli incentivi sono pari a 20 centesimi al chilometro sino a un massimo di 50 euro mensili per ciascun lavoratore. Il percorso casa lavoro deve essere lungo almeno 800 metri e devono essere percorsi in bici, anche a pedalata assistita, almeno 30 chilometri a trimestre. Il progetto prevede la stipula di un accordo con le aziende e gli enti pubblici e privati del territorio, al fine di promuovere la mobilità sul percorso casa-lavoro, mediante l’utilizzo della bicicletta. Ilrestodelcarlino.it - In bici al lavoro, fino a 50 euro al mese a Ravenna: come ottenerle gli incentivi Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 8 aprile 2025 – Prende il via a‘Bike to Work’, progetto finalizzato a favorire gli spostamenti casa/utilizzando lacletta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede l'assegnazione diai lavoratori dipendenti di aziende o enti pubblici e privati, dotati di Mobility Manager e di Piano degli Spostamenti Casa, che utilizzano lacletta per gli spostamenti sistematici casa-e viceversa. Condizioni edel progetto Glisono pari a 20 centesimi al chilometro sino a un massimo di 50mensili per ciascun lavoratore. Il percorso casadeve essere lungo almeno 800 metri e devono essere percorsi in, anche a pedalata assistita, almeno 30 chilometri a trimestre. Il progetto prevede la stipula di un accordo con le aziende e gli enti pubblici e privati del territorio, al fine di promuovere la mobilità sul percorso casa-, mediante l’utilizzo dellacletta.

