In auto quasi mezzo chilo di ori trafugati in chiesa e in casa stupefacenti | arrestato

chiesa Santissima Immacolata a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, denunciato lo scorso 20 marzo dal parroco, don Giuseppe.Ai domiciliari per ricettazione è finito Carlo Arseni, 32enne residente a Marittima di Diso, che. Lecceprima.it - In auto, quasi mezzo chilo di ori trafugati in chiesa e in casa, stupefacenti: arrestato Leggi su Lecceprima.it ORTELLE - Svolta nelle indagini sul furto di preziosi avvenuto nellaSantissima Immacolata a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, denunciato lo scorso 20 marzo dal parroco, don Giuseppe.Ai domiciliari per ricettazione è finito Carlo Arseni, 32enne residente a Marittima di Diso, che.

