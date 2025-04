In 800 a Pescara per il Campionato Nazionale di karate e la gara di kyokushinkai

Pescara si appresta a tornare ad essere capitale tricolore delle arti marziali. Sono infatti in arrivo il Campionato Nazionale di karate e la gara di kyokushinkai, organizzati dall'Ente di Promozione sportiva ACSI. La manifestazione sportiva, che vedrà la partecipazione di circa 800 atleti. Ilpescara.it - In 800 a Pescara per il Campionato Nazionale di karate e la gara di kyokushinkai Leggi su Ilpescara.it si appresta a tornare ad essere capitale tricolore delle arti marziali. Sono infatti in arrivo ildie ladi, organizzati dall'Ente di Promozione sportiva ACSI. La manifestazione sportiva, che vedrà la partecipazione di circa 800 atleti.

