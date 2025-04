Forlitoday.it - Imprese e cyber attacchi, gli esperti: "Non è più un 'se', ma un 'quando'. Così mettiamo in guardia i manager"

Leggi su Forlitoday.it

T-Consulting, società forlivese specializzata nell’erogazione di servizi IT gestiti che supporta i dipartimenti delle aziende in tutta Italia, ha organizzato il quinto appuntamento di T-Con 2025. "Quest’anno si è partiti dal presupposto che non è più “se” un’azienda subirà un attacco, ma un.