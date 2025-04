Bergamonews.it - Imprese cooperative sempre più innovative, con business intelligence e data visualization

L’introduzione di una piattaforma per il controllo gestionale dellesociali Bergamasche basato sue tecniche diè il cuore dell’accordo sottoscritto tra Csa Coesi, centro servizi di riferimento di ConfBergamo, e ManagerNoProfit, organizzazione di professionisti volontari che fornisce attività di supporto e affiancamento manageriale agli Enti del Terzo Settore.Il cruscotto di controllo gestionale, a partire dai dati contabili (costi, fatture, ricavi, finanziamenti, etc.), offre una sintesi grafica e intuitiva dell’andamento della cooperativa: sulla base dell’analisi di queste evidenze, gli esperti di ManagerNoProfit mettono al servizio degli utenti esperienza e competenze per impostare e ottimizzare le decisioni operative.