Impresa dell' Inter a Monaco | 2-1 al Bayern e semifinale di Champions più vicina

Inter coraggiosa e determinata fa l'Impresa all'Allianz Arena, vincendo per 2-1 contro il Bayern. Le reti di Lautaro e di Frattesi (nel finale) regalano ai tifosi nerazzurri una notte da sogno: il momentaneo pareggio dei tedeschi l'aveva siglato il neoentrato Muller. Ora l'Inter dovrà ripetere la medesima prestazione anche a San Siro tra sette giorni per entrare tra le semifinaliste di Champions League. La partenza difficile e le prime occasioni In avvio, l'Inter sperimenta immediatamente la grande forza del Bayern, soffrendo terribilmente le iniziative di Olise: l'esterno è già pericoloso dopo appena sette minuti con un rasoterra che termina di poco a lato. Sommer viene impegnato successivamente anche da Guerreiro. Al 26', invece, Kane si divora clamorosamente il pallone del vantaggio, colpendo il palo, tutto solo davanti a Sommer. Agi.it - Impresa dell'Inter a Monaco: 2-1 al Bayern e semifinale di Champions più vicina Leggi su Agi.it AGI - Un'coraggiosa e determinata fa l'all'Allianz Arena, vincendo per 2-1 contro il. Le reti di Lautaro e di Frattesi (nel finale) regalano ai tifosi nerazzurri una notte da sogno: il momentaneo pareggio dei tedeschi l'aveva siglato il neoentrato Muller. Ora l'dovrà ripetere la medesima prestazione anche a San Siro tra sette giorni per entrare tra le semifinaliste diLeague. La partenza difficile e le prime occasioni In avvio, l'sperimenta immediatamente la grande forza del, soffrendo terribilmente le iniziative di Olise: l'esterno è già pericoloso dopo appena sette minuti con un rasoterra che termina di poco a lato. Sommer viene impegnato successivamente anche da Guerreiro. Al 26', invece, Kane si divora clamorosamente il pallone del vantaggio, colpendo il palo, tutto solo davanti a Sommer.

