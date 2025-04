Agi.it - Impresa Berrettini a Montecarlo, battuto Zverev in tre set. E Sinner 'festeggia'

AGI -di Matteoche ha superato ai sedicesimi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in scena al Country Club nel Principato di Monaco, il n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, Alexander. Il tennista romano, che compirà 29 anni il prossimo 12 aprile, n.33 del ranking mondiale, ha sconfitto il tedesco in tre set molto combattuti, nel terzo dei quali ha servito per il match sul 5-3 prima di vincere con il punteggio di 2-6 6-3 7-5, in circa due ore e mezza di gioco. Con questa vittoria,ha fatto un grande favore all'amico Jannikper aver impedito matematicamente al tedesco di poter strappare il numero 1 al tennista altoatesino prima del suo ritorno in campo, agli Internazionali di Roma.