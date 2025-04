Importazione illecita di auto di lusso | sequestri anche in Abruzzo 33 persone denunciate

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è partita da un controllo fiscale su una società di Cerignola, portando alla scoperta di una presunta maxi frode fiscale da oltre 15 milioni di euro. Attraverso l'analisi di documenti e lo scambio di informazioni con enti esteri, gli inquirenti hanno ricostruito l'importazione e la vendita di oltre 300 auto di lusso – tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes – che sarebbero state introdotte nel mercato italiano aggirando il pagamento dell'IVA. Secondo gli investigatori, il sistema si basava su fatture false, firme contraffatte e documentazione irregolare per l'immatricolazione delle vetture. Le auto venivano commercializzate a prezzi inferiori al mercato, generando un'evasione dell'IVA stimata in oltre 4,5 milioni di euro.

