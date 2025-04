Impianti di cremazione nel mirino | Tutto a norma Ancona va avanti

Impianti di cremazione nel territorio marchigiano, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha depositato un atto ispettivo sul Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori. Nel suo intervento la Ruggeri chiama in causa, tra gli altri, soprattutto la struttura che presto verrà realizzata all'interno del cimitero di Tavernelle. La giunta comunale di centrodestra ha inserito il progetto nelle sue linee guida di mandato a inizio legislatura, ormai quasi due anni or sono, e non sussistono segnali secondo cui possa recedere dal suo intento. Intanto, tuttavia, la Ruggeri parla di vuoto normativo sul fronte dei crematori e ne chiede conto al governo regionale: "Nonostante gli impegni assunti – afferma la consigliera pentastellata – le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione non sono state mai definite e, nel vuoto normativo, ogni Comune può decidere come gli pare.

