Anteprima24.it - Impatto tra un’auto e una moto nel Salernitano: centauro perde la vita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 268 “del Vesuvio” è provvisoriamente chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Angri nord e Scafati sud, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 28,000.Lo scontro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvoltovettura ed unacicletta, provocando il decesso del. Allo stato attuale la circolazione è deviata in loco.Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per gli accertamenti di rito, la rimozione dei veicoli e la pulizia del piano viabile, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione.L'articolotrae unanellaproviene da Anteprima24.it.