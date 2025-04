Liberoquotidiano.it - "Imparate la legge": immigrazione, la mossa di FdI

Fratelli d'Italia vuole dare una svolta ai criteri per le richieste di asilo degli immigrati. Non solo informazione sui diritti, ma anche su doveri a cui uniformarsi in base alle leggi italiane. Un esempio? Basti pensare al rispetto delle donne. Così i deputati di FdI Sara Kelany e Francesco Filini ha depositato un'iniziativa legislativa che propone di modificare l'articolo 10 del decreto legislativo del 2008, in materia di indicazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti protezione internazionale. Il dovere di attenersi “alle norme dell'ordinamento giuridico italiano” e al “rispetto della donna e della parità di genere” saranno gli elementi fondamentali da inserire nell'opuscolo informativo destinato ai richiedenti asilo. "L''elenco dei doveri a cui attenersi una volta giunti sul territorio nazionale trova uno spazio limitato, soprattutto se si considera che la gran parte dell'opuscolo è, di fatto, dedicata ai diritti dei richiedenti asilo e alle garanzie che l'Italia offre loro”, hanno spiegato Kelany e Filini.