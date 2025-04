Ilary addio Totti benvenuta Blasi | la showgirl cambia registro

Ilary cambia pelle. Dallo scintillio al minimalismo, la showgirl lascia il passato alle spalle e abbraccia una bellezza più autentica e naturale Ilary Blasi sta vivendo una vera e propria metamorfosi, distaccandosi dall'immagine costruita negli anni accanto a Francesco Totti. La showgirl, che ha dominato la scena mediatica con il suo stile scintillante e sempre al centro dell'attenzione, sembra ora abbracciare un approccio più sobrio e autentico. addio al biondo platino che l'ha consacrata, addio a gioielli e abiti eccessivi, Ilary oggi sceglie un look minimal e un make-up naturale che mette in risalto la sua bellezza genuina. Questo cambiamento segna una rinascita personale, dove la Blasi non ha paura di essere se stessa, senza dover vivere nell'ombra della sua passata immagine. Un'Ilary più matura, consapevole e finalmente pronta a mostrarsi senza filtri.

