Ilaria Sula uccisa da Mark Samson la lite per gli esami all' università | cos' ha detto nell' interrogatorio

Mark Samson ha confessato il femminicidio di Ilaria Sula: “Scioccato per la fine della relazione”. nell’interrogatorio il racconto delle liti Notizie.virgilio.it - Ilaria Sula uccisa da Mark Samson, la lite per gli esami all'università: cos'ha detto nell'interrogatorio Leggi su Notizie.virgilio.it ha confessato il femminicidio di: “Scioccato per la fine della relazione”.il racconto delle liti

Mark Samson ha portato l'auto in carrozzeria dopo l'omicidio di Ilaria Sula. Il meccanico: «Ci chiese di pulir. Femminicidio Ilaria Sula, parla Mark Samson: "Ecco perché l'ho uccisa". Il giallo degli orari e spostamenti di Mark Samson: il cellulare di lei non seguiva quelli di lui. Femminicidio Sula, il gip: "Dopo il delitto Samson ha mostrato autocontrollo e lucidità". Ilaria Sula, cosa ha raccontato Mark Samson: l'ansia per i voti universitari e l'app di incontri. «Ero pronto. Ilaria Sula, la madre di Mark Samson confessa: “L’ho aiutato a ripulire”. Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, cosa ha raccontato Mark Samson: l'ansia per i voti universitari e l'app di incontri. «Ero pronto a combattere per riaverla» - Mark Samson nel corso dell'interrogatorio ha detto: «Ero pronto a combattere per riavere Ilaria Sula come fidanzata». Questa una delle frasi riportate nell’ordinanza ... (msn.com)

Ilaria Sula uccisa dall'ex Mark Samson, la madre confessa: «Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue» - È terminato dopo circa quattro ore l'interrogatorio di Nors Manlapaz, madre di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso la ex Ilaria Sula. La donna avrebbe ammesso di essere ... (msn.com)

Confessa la madre di Samson. "Ilaria uccisa brutalmente" - La donna: "Ho aiutato mio figlio a cancellare le tracce di sangue in casa". Il gip: "L'assassino freddo e insensibile" ... (msn.com)