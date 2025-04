Ilaria Sula Samson è andato a mangiare una piadina dopo l’omicidio

Samson, dopo aver ucciso Ilaria Sula, ha incontrato, scrive il gip nelle 11 pagine di custodia cautelare in carcere notificata al 24enne, l’amica di lei, con cui ha mangiato una piadina, parlando di problemi che aveva con Ilaria e nello stesso tempo disquisendo di questioni superficiali e banali, come il compleanno del ragazzo dell’amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza” senza ” porsi alcuno scrupolo nell’inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia. Stessa cosa fa con le amiche di lei, fingendosi Ilaria, illudendole che l’amica fosse ancora viva. Colpisce il fatto che fa tutto questo sin da subito”.“Ciò che colpisce – aggiunge ancora il gip – è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all’omicidio di Ilaria. Lapresse.it - Ilaria Sula, Samson è andato a mangiare una piadina dopo l’omicidio Leggi su Lapresse.it Markaver ucciso, ha incontrato, scrive il gip nelle 11 pagine di custodia cautelare in carcere notificata al 24enne, l’amica di lei, con cui ha mangiato una, parlando di problemi che aveva cone nello stesso tempo disquisendo di questioni superficiali e banali, come il compleanno del ragazzo dell’amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza” senza ” porsi alcuno scrupolo nell’inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia. Stessa cosa fa con le amiche di lei, fingendosi, illudendole che l’amica fosse ancora viva. Colpisce il fatto che fa tutto questo sin da subito”.“Ciò che colpisce – aggiunge ancora il gip – è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva aldi

