Ilaria Sula: 'Samson dopo l'omicidio va a mangiare piadina con l'amica della vittima'

L’ordinanza del Gip: ‘Mark Samson agisce come nulla fosse successo’Mark Anthony Samson,aver ucciso, “riesce a rientrare nella normalità sin da subito, come se nulla fosse successo”. É quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del 23enne, reo confesso delstudentessa di 22 anni scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma e ritrovata il 2 aprile senza vita all’interno di una valigia in un dirupo di Capranica Prenestina, a estCapitale. ‘Buttata nel dirupo come un oggetto’“Samson ha dimostrato un comportamento freddo e razionale nel suo agire. Ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva aldi