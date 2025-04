Ilaria Sula la lucidità di Samson dopo l’omicidio | cosa dice l’ordinanza

"Ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all'omicidio". È quanto scrive la gip Antonella Minunni nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Mark Antony Samson, reoconfesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa.

