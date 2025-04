Thesocialpost.it - Ilaria Sula, la confessione della mamma di Mark Samson: il sangue, il sacco, la valigia…

Nors Manlapaz,diAntony, ha ammesso davanti agli inquirenti di aver aiutato il figlio a pulire le macchie diin casa, dopo l’omicidiogiovane. L’ammissione è arrivata durante un interrogatorio di quattro ore in questura, al termine del quale la donna è stata formalmente accusata di concorso in occultamento di cadavere.Leggi anche:, 22enne trovata morta nella valigia: il fidanzato ha confessatoLe dichiarazioni durante l’interrogatorio«Ho sentito dei rumori e sono entrata in camera di», ha raccontato la donna, che ha chiesto spontaneamente di essere ascoltata, alla luce delle prove raccolte dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Le indagini avevano già collocato Manlapaz nel seminterrato di via Homs, grazie alle celle telefoniche e alle tracce ematiche trovate in più punti dell’abitazione.