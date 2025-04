361magazine.com - Ilaria Sula, la confessione della madre di Mark Samson

Leggi su 361magazine.com

La donna ha aiutato il figlio a ripulire la scena del crimineQuattro ore di interrogatorio per confessare: ladi, reo di aver ucciso, studentessa romana di 22 anni ha aiutato il figlio a pulire il sangue.La donna, Nors Manlapaz è indagata per concorso in occultamento di cadavere.«Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue in casa» ha ammesso ladidopo un lungo interrogatorio allungato anche dai problemi di lingua.«Ho sentito dei rumori e sono entrata in camera di» ha detto come spiega Corriere e così dopo il pm ha formalizzato le accuse. Intanto nell’ordinanza di arresto disi sottolinea la «freddezza e insensibilità» nel colpire «brutalmente una persona che si fidava di lui».Proprio il ragazzo era stato il primo a parlare dell’aiuto