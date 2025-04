Lanazione.it - Ilaria Sula, il messaggio della famiglia: “Grazie, ci avete dato forza”

Leggi su Lanazione.it

Terni, 8 aprile 2025 – “, ci”. Undi ringraziamento per l'affetto ricevuto ieri in occasionecerimonia funebre di, è stato diffuso oggi dallaventiduenne ternana uccisa a Roma. Il padre Flamur: “Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al funerale di mia figliaper darle un ultimo saluto. Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore haa me e alla mia. Ringrazio tutte le forze dell'ordine di Roma e di Terni per il loro lavoro, ringrazio il sindaco e il Comune di Terni per la loro disponibilità, ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e manifestato”, aggiunge anche in riferimento alla fiaccolata che in serata ha attraversato il centro storico di Terni e alla quale hanno partecipato migliaia di persone.