Secoloditalia.it - Ilaria Sula, il gip: “Colpiscono l’autocontrollo e la lucidità di Mark Samson, soprattutto dopo l’omicidio”

«Ero pronto a combattere per riaverecome fidanzata», ha dettoAntonydurante l’interrogatorio con il gip di Roma Antonella Minunni,aver confessato di aver ucciso la sua ex. Il giudice ha convalidato il fermo per il ragazzo, che durante l’interrogatorio ha riferito di aver avuto una relazione sentimentale conper circa due anni. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i due si sono conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro, per poi fidanzarsi il 30 aprile dello stesso anno.ha affermato di aver avuto «una relazione normale con alti e bassi come in ogni rapporto» con la studentessa.«Ciò che colpisce – ha scritto il giudice delle indagini preliminari a proposito di– è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e, in particolar modo nella fase successiva aldi