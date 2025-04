Il week end del rugby in Valdarno

Arezzo, 08 aprile 2025 – E' stato un fine settimana molto intenso per il rugby Mammut. L'Under 14 ha giocato a Colle Val d'Elsa. Sconfitta per i ragazzi contro Città di Castello. Squadra risicata per le tante assenze e infortuni che ha retto per un po' per poi crollare alle percussioni avversarie. Domenica scorsa, poi, open day in casa Mammut. Una bellissima giornata di sport e sorrisi, con tanti nuovi bambini che hanno scoperto il mondo del rugby. Le categorie del minirugby, a riposo questo weekend, si sono preparate al meglio in vista del primo torneo di Pontedera, dove la società sarà presente con tutte le categorie. Under 16 ad Arezzo. Bella vittoria per i ragazzi insieme al Vasari rugby per 47-12 contro Florentia. Ottima prestazione che porta morale alla squadra. In serie derby tra Vasari Arezzo e URF Firenze.

