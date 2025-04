Il Washington Post | Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi

Leggi su Open.online

Nel fine settimana Eloncercato personalmente di convincere Donald, anche quelli sulla Cina. È quanto scrive il, citando due persone che hanno familiarità con la questione. Il tentativo, al momento, non ha avuto successo. La rottura del multimiliardario, a capo del Doge, rappresenta il disaccordo più importante tra il presidente Usa e uno dei suoi principali collaboratori. Nella giornata di ieri, Musk ha condiviso su X un vecchio video in cui Milton Friedman, premio Nobel per l’economia (morto nel 2006) e uno dei più fervidi sostenitori del libero mercato, illustra con una matita «la magia del sistema dei prezzi» e la necessità di avere commerci senza barriere. Nella clip Friedman, che negli anni Ottanta è stato il teorico del neoliberismo di Reagan e di Margaret Thatcher, tiene in mano una matita e spiega da dove vengono le varie parti con cui è stata prodotta.